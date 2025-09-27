"أرقام".. شركة انطلاق تطلق أول منصة لتحليل البيانات في مصر

شركة انطلاق تطلق أول منصة لتحليل البيانات في مصر

كتبت- منال المصري:

‎أعلنت شركة انطلاق عن إطلاق منصتها الجديدة تحت اسم "أرقام"، وهي أول منصة مصرية متكاملة لتحليل البيانات وفحوص السوق بهدف إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني. وتأتي هذه المنصة انسجامًا لتمكين الشركات، المؤسسات الحكومية، والجامعات من خلال أدوات متقدمة لتصور البيانات، التحليل، وإعداد التقارير، بما يعزز من قدرة متخذي القرار على بناء سياسات وخطط أعمال قائمة على البيانات.

و‎تطمح "أرقام" إلى أن تكون محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في مصر عبر إتاحة بيانات عالية الجودة بصورة مبسطة ومرنة، بما يساهم في النمو الوطني، خلق فرص العمل، جذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة.

وتستند مهمة المنصة إلى مبدأ أن البيانات الدقيقة والمتاحة هي الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات رشيدة ومستدامة.

و‎تُقدَّم المنصة كحل شامل يخدم مختلف شرائح المستخدمين في السوق المصري، بدءًا من الباحثين الأفراد والطلاب وصولًا إلى الشركات الناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى.

وتتيح أدوات متقدمة لتصور البيانات وتحليل الاتجاهات الاقتصادية واستخلاص استعلامات الأعمال، وذلك من خلال تصميم مرن وقابل للتطوير لمواكبة الاحتياجات المتغيرة.

‎وتعتمد "أرقام" على نموذج اشتراك برمجيات كخدمة (SaaS) متعدد المستويات، يتراوح بين الفئة المجانية للأفراد والطلاب، والخطط الاحترافية للشركات الناشئة والمتوسطة، والفئة المؤسسية للكيانات الكبرى، بالإضافة إلى خطط مخفضة للجامعات والمنظمات الغير هادفة للربح.

‎وفقًا للجدول الزمني، يشهد سبتمبر 2025 إطلاق النسخة التجريبية الأولية (MVP)، يتبعها إطلاق تجريبي في أكتوبر، على أن يتم الإطلاق الكامل مع كافة الخدمات والميزات في ديسمبر 2025.

‎ويأتي إطلاق "أرقام" في وقت يشهد فيه سوق تحليل البيانات الكبيرة في مصر نموًا متسارعًا بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.9% حتى عام 2031، مدفوعًا بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي عبر مختلف الصناعات.

ومع وجود فجوة تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة تُقدر بنحو 46 مليار دولار سنويًا، تمثل المنصة أداة استراتيجية لتسهيل الوصول إلى رؤى اقتصادية دقيقة وتوفير قيمة حقيقية للمستثمرين وصناع القرار.

وأكدت شركة انطلاق أن نجاح "أرقام" يرتبط بالتركيز على ضمان جودة البيانات، تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، وبناء مجتمع مستخدمين نشط عبر ورش العمل والمنتديات. وبذلك، تسعى المنصة لأن تكون المرجع الأول لتحليل البيانات في مصر والمنطقة.