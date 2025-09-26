مصدر: قصر إعفاء جمارك الهاتف الأول على حاملي جواز السفر المصري

قررت مصلحة الجمارك المصرية إعفاء الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستوردة لحاملي جواز السفر المصري فقط دون الأجانب بداية من اليوم، وفق مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية ردا على سؤال مصراوي.



وأوضح المصدر أن القرار يعني خضوع الأجانب للرسوم الجمركية المقررة وفق التعليمات عند دخولهم مصر وليس إلغاء لقرار الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة للمصريين نهائيًا.



وأكد المصدر سريان العمل بنفس ضوابط الرسوم الجمركية منها من حق أي مصري حامل لجواز سفر مصري بالحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على هاتف محمول مستورد من الخارج مرة كل 3 سنوات بشرط إثباته في الدائرة الجمركية قبل الخروج.



وحددت مصلحة الجمارك رسوما على الهواتف المستوردة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف يتم سدادها خلال 3 أشهر من التشغيل.



ما هي الإعفاءات المسموح بها إذا كنت شغال بشريحة غير مصرية؟



أي مستخدم يعمل موبايله بشريحة غير مصرية لا تنطبق عليه هذه الإجراءات خلال فترة تشغيله على نظام التجوال الدولي أيًا كانت مدة إقامته في مصر.

بحسب تعليمات مصلحة الجمارك، فإن أي مصري أو أجنبي عند تشغيل موبايله لأول مرة بشريحة مصرية داخل مصر بيكون له مهلة مدتها 90 يوما سماح متصلين أو متقطعين كل سنة يعمل خلالها الموبايل بشكل طبيعي.