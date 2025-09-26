كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الجمعة 26-9-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3373 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4337 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5060 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5783 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 40480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179851 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 289150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 3750 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.