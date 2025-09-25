كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأيام الماضية قفزات متتالية، لتسجل مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع سعر الأوقية عالميًا يوم الثلاثاء ولأول مرة إلى 3780 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5100 جنيه قبل أن يتراجع قليلا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم إلى 5055جنيهًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3763 دولار، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأثار ذلك تساؤلات عديدة بين المواطنين حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا للبيع أم للشراء.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد وقت محدد يمكن اعتباره الأنسب لشراء أو بيع الذهب، موضحًا أن القرار يجب أن يرتبط في الأساس باحتياجات كل فرد.

وأضاف أن اللجوء إلى البيع أو الشراء بشكل جماعي أو تقليد الآخرين ليس أمرًا مفضلًا.

وأوضح ميلاد أن من يرغب في الاستثمار طويل الأجل ولديه سيولة مالية يمكنه شراء الذهب في أي وقت دون قلق، فالذهب يظل عبر السنوات الملاذ الأكثر أمانًا.

أما من يريد البيع، فمن الأفضل ألا يقدم على هذه الخطوة إلا عند الحاجة للسيولة أو لتوظيفها في استثمار آخر أما إذا لم يكن لديه خطة واضحة فإن الاحتفاظ بالذهب يبقى الخيار الأفضل.

واتفق لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مع ميلاد موضحًا أن القرار يتوقف على وضع كل شخص والبدائل المتاحة أمامه.

وأكد أن من يبيع ذهبًا عليه أن يحدد أولًا أين سيوجه أمواله وما البديل المناسب بالنسبة له، سواء كان استثمارًا آخر أو أداة ادخارية مختلفة.

وكذلك إذا حصل على أموال من بيع عقار أو كسر شهادة أو من البورصة، فمن الطبيعي أن يكون شراء الذهب أحد الخيارات المتاحة أمامه، ويظل قرار البيع أو الشراء في النهاية مرهونًا بظروف واحتياجات كل فرد.

