سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 24-9-2025، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5749 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4312 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3354 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2395 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 178801 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 40240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 3762 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.