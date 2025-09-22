إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 22 سبتمبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:58 م 22/09/2025

سعر الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5718 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5749 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5030 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4311 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 40243 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

