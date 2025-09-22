أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة في السوق المصري تزامنًا مع طرحها عالميًا وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية المشجعة للاستثمار مما أفسح المجال لوكلاء كبرى العلامات التجارية لأجهزة الاتصالات للتوسع في استثماراتها واستيراد الأجهزة الحديثة للسوق المحلي في الموجة الأولى لطرحها بالأسواق العالمية وذلك لأول مرة كسلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، حيث كان المستخدم المصري يواجه في السابق تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على تلك الإصدارات قد يتجاوز شهرين من طرحها في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيان الجهاز اليوم، يرجع ذلك للعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي ومنها تيسير إجراءات اعتماد النوع وسرعة الإفراج عن الشحنات ومنع التهريب عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما أدى لفتح المجال للتصنيع المحلي وعودة اهتمام وكلاء كبرى العلامات التجارية بالسوق المصري>

وقد نتج عن هذه الإجراءات تسابق كبرى العلامات التجارية في تصنيع أجهزتها محليا بالإضافة إلى عودة ثقة الوكلاء باستيراد أحدث الإصدارات بالتزامن مع وقت طرحها في الأسواق العالمية مما يؤكد على أهمية السوق المصري كأحد الأسواق الرائدة في العالم.

ويحرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان الاستخدام الآمن والعادل لأجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري، وتشجيع التصنيع المحلي وضبط عمليات استيراد وتداول أجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري من خلال تطبيق آليات دقيقة للحوكمة والرقابة، ومنع دخول الأجهزة غير المعتمدة والغير مطابقة للمواصفات مما يضمن للمستخدم الحصول على أجهزة أصلية معتمدة وآمنه، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.