ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
10:33 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتبت- آية محمد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و185 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و240 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
فيديو قد يعجبك: