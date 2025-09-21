وزير الاتصالات يتجه إلى أمريكا لبحث التعاون مع شركات الاتصالات

كتبت- آية محمد:

اتجه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها مع مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة من خلال ضخ استثمارات جديدة والتوسع في حجم أعمالها داخل السوق المصري.

ومن المقرر، وفق بيان الوزارة اليوم، أن تتناول اللقاءات استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية.

وكذلك بحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات الاتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك طلعت في منتدى الولايات المتحدة التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات في العالم.