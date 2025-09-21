إعلان

انتشار رائحة الغاز.. تنويه من "تاون جاس" لأهالي الزاوية الحمراء

01:17 م الأحد 21 سبتمبر 2025

تاون جاس

background

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشارع مجمع المصانع في منطقة الزاوية الحمراء، وذلك اليوم الأحد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، ولن يترتب عليها انقطاع خدمة الغاز عن أي من العملاء.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج في حال الشعور بانتشار رائحة الغاز، مشيرة إلى أن ذلك أمر طبيعي خلال أعمال الصيانة.

كما أهابت الشركة بالعملاء التواصل مع طوارئ "تاون جاس" على الرقم 129 من أي هاتف أرضي في حال وجود أي استفسار.

