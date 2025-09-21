عيار 21 يرتفع بنسبة 1.4% خلال أسبوع.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:



أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المحلية عاودت الارتفاع بدعم من الإغلاق الإيجابي للذهب العالمي في ختام الأسبوع الماضي، إلى جانب استقرار حركة سعر الصرف، وهو ما أعاد الزخم الصعودي للمعدن النفيس.



وأوضح واصف أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق – يتحرك حالياً عند مستوى 4963 جنيهًا للجرام، بعدما أغلق آخر جلسة على ارتفاع قدره 40 جنيهًا عند 4960 جنيهًا، مقارنة بافتتاحه عند 4920 جنيهًا للجرام.



وأشار إلى أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 1.43%، بعدما أغلق تداولات الأسبوع عند 4960 جنيهًا للجرام مقابل 4890 جنيهًا عند بدايته، ليلامس أعلى مستوى له عند 4970 جنيهًا، وهو مستوى قريب من قمته القياسية الأخيرة.



وأضاف رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا جاء مدعومًا بالأسعار العالمية، التي واصلت صعودها للأسبوع الخامس على التوالي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس.



كما أسهم الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية الأسبوع الماضي في سرعة إنهاء التصحيح السلبي المؤقت للذهب المحلي.



وتوقع واصف أن يحافظ الذهب المحلي على مكاسبه الحالية في ظل استمرار العوامل الداعمة، مشيرًا إلى أن تجاوز الذهب العالمي منطقة الدعم بين 3640 – 3650 دولارًا للأونصة واستقراره أعلى 3650 دولارًا، يعزز فرص استهداف مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.



