بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال أسبوع؟

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعات ملحوظة منذ نهاية تعاملات السبت الماضي وحتى منتصف التعاملات اليوم حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4900 جنيه إلى 4960 جنيهًا، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 من 5600 جنيه السبت الماضي إلى نحو 5668 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، بزيادة بلغت 68 جنيهًا.

كما صعد سعر الجنيه الذهب من 39200 جنيه إلى 39680 جنيهًا خلال نفس الفترة، محققًا مكاسب قدرها 480 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الذهب أيضًا خلال الفترة نفسها حيث ارتفع سعر الأونصة من 3643 دولارًا إلى 3685 دولارًا، محققًا مكاسب بلغت 42 دولارًا في أسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت والأحد الماضيين نحو 4900 جنيه، ثم تحرك بشكل طفيف إلى 4905 جنيهات يوم الاثنين.

وقفز يوم الثلاثاء إلى 4960 جنيهًا ليسجل أعلى مستوى في الأسبوع، ثم تراجع إلى 4940 جنيهًا يوم الأربعاء، ثم هبط أكثر إلى 4900 جنيه يوم الخميس.

لكنه عاود الارتفاع مرة آخرى مسجلًا 4935 جنيهًا يوم الجمعة، ووصل سعر الجرام في منتصف تعاملات اليوم السبت إلى 4960 جنيهًا.

تحركات الذهب في السوق العالمي

وصل سعر أونصة الذهب إلى 3643 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد الماضيين، ثم ارتفعت بشكل طفيف إلى 3658 دولارًا يوم الاثنين.

وفي يوم الثلاثاء واصلت الأسعار صعودها لتسجل 3697 دولارًا، وهو أعلى مستوى في الأسبوع.

وتراجع المعدن الأصفر مجددًا يوم الأربعاء إلى 3679 دولارًا، ثم هبط يوم الخميس ليسجل 3639 دولارًا.

وارتفعت الأسعار مرة آخرى إلى 3661 دولارًا يوم الجمعة، ووصلت في منتصف تعاملات اليوم السبت إلى 3685 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية عبر المحافظ الإلكترونية

الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟