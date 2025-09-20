كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 20-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت