الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية عبر المحافظ الإلكترونية

شهدت خدمات المحافظ الإلكترونية في مصر انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح أحد أهم أدوات الدفع والتحويلات المالية اليومية.

وارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 29% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 46.3 مليون محفظة، مقابل 35.8 مليون محفظة في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويعد التعرف على الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية من الأمور المهمة للمستخدمين.

الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة "فودافون، ووي، واورنج ، وإي آند":



فودافون كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

وي باي



المحافظ الحالية:

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

المحافظ الجديدة التى تم الاشتراك بها "بدءًا من 6 مايو 2025":

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 10 آلاف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 60 ألف جنيه.

وبعد مرور 90 يومًا من تاريخ الاشتراك بالخدمة، سيتم تحديث الحدود اليومية والشهرية للمحفظة لتتطابق مع الحدود المعتمدة للمحافظ الحالية الأخرى.

اورنج كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

إي آند موني

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

