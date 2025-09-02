سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 2 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5437 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5397 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4722 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4047 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37779 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.