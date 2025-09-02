إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

01:04 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3153 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4054 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4730 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5405 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168095 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 270250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 3477 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح