كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، - إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير- أن الشركة قد نجحت في التوصل إلى تسوية شاملة للمديونية المستحقة لها لدى شركة المعادي للتشييد ، والتي توقفت عن السداد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 وحتى تاريخه.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، قد بلغت قيمة المديونية المستحقة مبلغًا وقدره 96.3 مليون جنيه.

وتابعت الشركة، أنه وقد تضمنت التسوية اتفاق الطرفين على قيام شركة المعادي للتشييد بسداد كامل المديونية من خلال نقل ملكية قطعة أرض فضاء مرفقة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمساحة إجمالية قدرها 4.945 متر مربع والكائنة بالكيلو 22.25 بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

وأضافت، أنه بناءًا على ذلك تم توقيع عقد بيع نهائي خالص الثمن لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الأرض المشار إليها بما يمثل وفاء كاملاً ونهائيا للمديونية المستحقة على شركة المعادي للتشييد.

وأكدت الشركة، أن هذه التسوية تأتي في إطار جهودها المستمرة لاستيداء كافة مستحقاتها لدي الغير وتعزيز مركزها المالي من خلال تحصيل حقوقها المتأخرة لدي الغير.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995م. ومتخصصة في القيام بالتطوير العقارى وكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.