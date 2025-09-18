إعلان

"عامر القابضة" تطلق أحدث مراحل مشروع بورتو السخنة باستثمارات 5 مليارات جنيه

05:40 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مجموعة عامر القابضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة عامر القابضة عن قيام شركتها التابعة تروبي 2 للتنمية السياحية بإطلاق أحدث مراحل مشروع بورتو السخنة باستثمارات تقديرية تتخطى 5 مليار جنيه وذلك من خلال حصولها من الهيئة العامة للتنمية السياحية على ترخيص لعدد 2,086 وحدة جديدة متنوعة تشمل الوحدات السكنية والتجارية.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، فإن هذا التوسع الجديد يأتي كامتداد طبيعي لمشروع بورتو السخنة القائم منذ 2007، والذي يعد أحد أبرز وأكبر مشروعات المجموعة، حيث يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع وعلى ارتفاع 270 مترًا فوق مستوى سطح البحر الأحمر.

وأضافت الشركة، أن الأهمية الجوهرية لهذا الحدث تتمثل في أنه يعزز محفظة مشروعات المجموعة ويرفع من القيمة الاستثمارية والتنموية للأرض، إلى جانب أنه يساهم في دعم الإيرادات المستقبلية للمجموعة عبر زيادة حجم المخزون العقاري القابل للبيع.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الجديدة مبيعات مستهدفة تقدر بأكثر من 8 مليار جنيه، على أن يتم تحصيل الإيرادات تدريجيًا طوال فترة التنفيذ والبيع. وبذلك سيساهم المشروع في تحقيق تدفقات نقدية متنامية وأرباح مستقرة للمجموعة على المدى المتوسط والطويل.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ الخاصة بالتوسعات الجديدة وطرح الوحدات الجديدة للبيع رسميًا خلال الربع الرابع من عام 2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعة عامر القابضة مشروع بورتو السخنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
12 مصريا في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون