إعلان

شمال البسنت.. نجاح بئر استكشافية بالدلتا بإنتاج 10 ملايين قدم غاز يوميا

كتب : أحمد الخطيب

04:40 م 08/12/2025

الغاز الطبيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز إنتاج الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر الاستكشافية "شمال البسنت – 1" بمنطقة الدلتا، بمخزون مضاف يقدر بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفق نتائج الاختبارات الأولية، وفق بيان الوزارة.

ويجري حالياً الانتهاء من إجراءات إدراج البئر ضمن خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب غاز.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج استثماري لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والذي يشمل حفر 11 بئراً جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالدلتا خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة البترول شركة الوسطاني للبترول إيجاس الغاز الطبيعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة