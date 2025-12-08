شمال البسنت.. نجاح بئر استكشافية بالدلتا بإنتاج 10 ملايين قدم غاز يوميا

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز إنتاج الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر الاستكشافية "شمال البسنت – 1" بمنطقة الدلتا، بمخزون مضاف يقدر بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفق نتائج الاختبارات الأولية، وفق بيان الوزارة.

ويجري حالياً الانتهاء من إجراءات إدراج البئر ضمن خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب غاز.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج استثماري لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والذي يشمل حفر 11 بئراً جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالدلتا خلال الفترة المقبلة.