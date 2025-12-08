إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 8 ديسمبر 2025

كتب : مصراوي

03:22 م 08/12/2025

سعر الذهب

كتبت- ميريت نادي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6444 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6409 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5607 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4806 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44863 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

البورصة المصرية سعر الذهب سعر أوقية الذهب

