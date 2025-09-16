كيف تنقل اشتراك الإنترنت الأرضي من شركة لأخرى؟

مع تزايد شكاوى المستخدمين من ضعف السرعات أو عدم استقرار الإنترنت، يتجه الكثيرون للبحث عن بدائل أفضل بين الشركات المختلفة.

ويمنح تنظيم الاتصالات المشتركين الحق في الانتقال من شركة إنترنت ثابت إلى أخرى، ولكن يجب إتباع بعض الخطوات قبل تفعيل الخدمة الجديدة لضمان استمرار الاتصال دون تعطل.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية كيفية نقل خدمة الإنترنت الأرضي من شركة لأخرى:

أولًا: إنهاء التعاقد مع الشركة الحالية

1- التوجه لأقرب فرع للشركة الحالية وتقديم طلب إلغاء الخدمة.

2- يمكن تقديم الطلب من خلال الفرع أو عبر التطبيق المعتمد للشركة.

3- يحصل المشترك على كود الإلغاء خلال 24 ساعة عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالخدمة.

4- سداد أي مستحقات أو فواتير متأخرة قبل البدء في إجراءات النقل.

ثانيًا: التعاقد مع الشركة الجديدة

1- زيارة أحد فروع الشركة المراد الاشتراك معها.

2- تقديم استمارة الاشتراك مرفقًا بها صورة بطاقة الرقم القومي وكود الإلغاء الصادر من الشركة السابقة.

3- سداد رسوم الاشتراك وفق الباقة المختارة والعروض المتاحة.

4- يتم تفعيل الخدمة خلال 48 ساعة وترسل الشركة رسالة نصية فور بدء التشغيل.