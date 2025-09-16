كتبت- منال المصري:

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال 2024 نحو 2856 شركة، مقارنةً بعدد 2375 شركة في 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%.

وأوضح خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، أن هذا النمو يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76% بإجمالى 35.756 مليار دولار مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة.