إعلان

هيئة الاستثمار: 20% ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة بقطاع التشييد إلى 2856 شركة

01:32 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للاستثمار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال 2024 نحو 2856 شركة، مقارنةً بعدد 2375 شركة في 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%.

وأوضح خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، أن هذا النمو يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76% بإجمالى 35.756 مليار دولار مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

لهيئة العامة للاستثمار الشركات الجديدة قطاع التشييد القطاع العقاري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
عقد بين "إيجوث" و"بتروجت" لإعادة تأهيل وتشغيل فندق "جيت بيتش" بالسخنة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر