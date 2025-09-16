مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية يخترق حاجز 45 ألف نقطة لأول مرة

كتبت- أمنية عاصم:

تجاوز مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني مستوى 45,000 نقطة لأول مرة، ليقود مكاسب أسواق آسيا والمحيط الهادئ - بإغلاقات أمس الاثنين- وذلك بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا تتقدم بشكل جيد؛ وفق تقرير CNBC.

وتابع التقرير، أن مؤشر توبكس الياباني ارتفع أيضًا بنسبة 0.41% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,172.33 نقطة.

واصل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ارتفاعه مسجلاً أعلى مستوى قياسي له لليوم الثاني، بعد أن تراجعت الحكومة عن خطتها لرفع ضريبة أرباح رأس المال على الأسهم أمس الاثنين، ومن بين أكبر الرابحين في المؤشر، شركة كولون موبيليتي جروب لتجارة السيارات، التي ارتفعت بنسبة 29.91%، وشركة إيل دونغ للأدوية، التي ارتفعت بنسبة 18.16%، وشركة نونجشيم للنودلز سريعة التحضير، التي ارتفعت بنسبة 16.78%.

وأضاف التقرير، أن مؤشر ASX/S&P 200 الأسترالي ارتفع بنسبة 0.26%.، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.13%، وتراجع مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني بنسبة 0.28%.