السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟

كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء أسواق الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- المقرر عقده غدًا لتحديد أسعار الفائدة، سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم في السوق المحلي المصري، موضحين أن خفض أسعار الفائدة سيدفع أسعار المعدن الأصفر نحو المزيد من الصعود.

سجل سعر الذهب المحلي اليوم، عيار 14 إلى 3263 جنيهًا للجرام و عيار 18 إلى 4195 جنيهًا للجرام.، فيما حقق عيار 21 إلى 4895 جنيهًا للجرام، وسعر الذهب عيار 24 إلى 5594 جنيهًا للجرام.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سادس اجتماع للفائدة خلال 2025 غدا وبعد غد وسط توقعات بخفض سعر الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي.

كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال أول 5 اجتماعات العام الحالي بعد أن خفضها 1% العام الماضي إلى 4.25% و4.5%.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن مصير زيادة سعر الذهب سيعتمد على قرار نسبة الخفض الذي قد يقرره الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ قرار بخفض كبير، فقد نشهد تحركات قوية في أسعار الذهب.

وأضاف أن السوق العالمي شهد بالفعل تحركات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي والحالي، وهو ما يعكس تفاعل الأسواق بشكل استباقي مع التوقعات، معتبرًا أن هذه التحركات قد تكون بمثابة "رد فعل مبكر" قبل صدور القرار رسميًا.

وتابع ميلاد أنه في حال لجأ الفيدرالي الأمريكي نحو سيناريوهات غير متوقعة مثل تثبيت سعر الفائدة فسيكون رد فعل السوق العالمى عكس الأداء الحالي.

ويرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن سعى الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه غدًا سيؤدي استمرار صعود أسعار الذهب العالمي بالتبعية أسعار الذهب المحلى.

وتابع أن خفض أسعار الفائدة من قِبل الفيدرالي تدفع رؤوس الأموال للتوجه نحو الاستثمار في المعدن الأصفر كبديلًا من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وفق تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 4,915 جنيهاً للجرام، في حين بلغ أدنى مستوى عند 4,845 جنيهاً للجرام.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تقرير الأسبوعى للشعبة، على أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وهو العامل الذي سيحدد اتجاه الذهب عالمياً وبالتالي محلي.

اقرأ أيضًا:

أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟

شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات