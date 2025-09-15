كتبت- منال المصري:

تخطط مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات من 2025 إلى 2030، عبر 3 سيناريوهات، وفق وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت يوم الأحد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتحقيق إطار شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي،

وتستهدف مصر جذب استثمارات مباشرة بنحو 10.668 مليار دولار خلال العام الحالي على أن يرتفع إلى نحو 16.1 مليار دولار العام المقبل.

وكشف الوثيقة أن مصر تستهدف جذب استثمارات بنحو 17.81 مليار دولار في 2027 على أن تصل إلى 20 مليار دولار في 2028.

كما تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 22.79 مليار دولار في 2029 على أن يصل إلى نحو 24.57 مليار دولار في 2030، وفق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

كانت مصر جذبت استثمارات تاريخية خلال 2024 تخطت 42 مليار دولار بدعم صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

تلقت مصر نحو 24 مليار دولار خلال العام الماضي من الإمارات في صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار ليبلغ إجمالي الصفقة 35 مليار دولار.

المستهدفات الكمية

وفق الوثيقة للسردية الوطنية، تم إعداد ثلاث سيناريوهات بالاستراتيجية وفقًا لمرتكزات الدولة المصرية، بهدف تحديد المستهدفات الخاصة بتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتهدف التصورات إلى زيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 3.5% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع المستهدف الكمي لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2025 إلى 2030.