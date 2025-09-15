كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.15 % عند مستوى 35165 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 101.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 351.02 جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 452.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.50 % عند مستوى 35111 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.