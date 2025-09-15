إعلان

تراجع المبيعات وتغيير اللوجو.. الدماطي يعلن "انقسام دومتي"

02:15 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

محمد الدماطي

كتبت- دينا خالد:
قال رجل الأعمال محمد الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، أن شركته انتهت خلال الربع التاني من عمليات الفصل بشكل كامل لتصبح الشركة حاليا تعمل ككيانين منفصلين عمليا حتي نهاية الانقسام بشكلة القانوني قريبا.
وأكد الدماطي، على أن شركة دومتي ستبدأ عام 2026 ككيانين منفصلين تماما قانونيا وستكون منفتحة علي كل الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف الدماطي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذة العملية بالإضافة إلى طرح اللوجو الجديد للشركة نتج عنها تراجع وتيرة المبيعات في الربع الثاني.
وأشار الدماطي، إلى أنه مع بداية الربع الثالث عادت العملية البيعية لمعدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى بداية العودة إلى الربحية المعتادة بشكل تدريجي علي الرغم من زيادة المصاريف التسويقية لضعف رقم العام الماضي.
وأشار الدماطي، إلى أن عملية إعادة الهيكلة اخدت حيز كبير من الوقت لكنها كانت ضرورية لضمان الانقسام بشكل سلس وفعال.

