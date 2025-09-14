كتبت- أمنية عاصم:

عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة والقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لاستعرض مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة.

ووفق البيان المرسل اليوم، أكد الوزير، أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأمثل صورة تمثل أولوية استراتيجية للوزارة لتعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة، موجهاً بضرورة مواصلة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، إلى جانب تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مشدداً على أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات.

كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات بما يسهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية، مجددا التأكيد على ضرورة حسن استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.