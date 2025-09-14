إعلان

مشتريات أجنبية وعربية تدعم صعود مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

03:43 م الأحد 14 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.50 % عند مستوى 35111 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 46.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 48.5 جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 95.07 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.77 % عند مستوى 34937 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية مشتريات أجنبية وعربية صعود مؤشرات البورصة
