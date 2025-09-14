كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

