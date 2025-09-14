مبيعات سوق الدواء بمصر تقفز 56% إلى 186.7 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ابن سينا فارما أنه وفق لـتقرير IQVIA أن سوق الدواء المصري سجل زيادة في حجم المبيعات 56% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 186.7 مليار جنيه من 119.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بتعديلات أسعار الدواء بعد تحريك سعر الصرف خلال 2024.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة المصرية، احتلت شركة ابن سينا فارما على حصة سوقية بلغت 31.1% خلال النصف الأول من 2025 من 24.2% ثم عززت مكانتها في 2024 ، وفقًا لتقارير IQVIA.

وتأسست شركة ابن سينا فارما عام 2000م. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2017. ومتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة بين تحالف المستثمرين المصريين مع مجموعة يوروفارما الفرنسية.