"أوبك" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

وكالات

أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي عند 1.3 مليون برميل يوميًا، دون تغيير للشهر السادس على التوالي، وفي العام المقبل عند 1.4 مليون برميل للشهر الثاني، وفقًا لما تم نشره على "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

وثبتت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج دول تحالف أوبك+ للعام الحالي بنحو 800 ألف برميل يوميًا.

وأظهرت مصادر أوبك الثانوية ارتفاع إنتاج دول تحالف أوبك+ في أغسطس بنحو 509 آلاف برميل يوميًا إلى 42.4 مليون برميل مقارنة بـ 41.891 مليون في يوليو.

جاء الارتفاع مع زيادة إنتاج دول أوبك الشهر الماضي بنحو 478 ألف برميل يوميًا إلى 27.948 مليون برميل.

وأبلغت السعودية أوبك بزيادة إنتاجها 197 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس على أساس شهري، ليبلغ 9.72 مليون برميل.

وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، أبقت المنظمة توقعاتها للعامين الحالي والقادم دون تغيير.