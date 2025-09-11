إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 سبتمبر 2025

03:23 م الخميس 11 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5544 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5584 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4886 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4188 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39088 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل