إعلان

"فيركيم مصر" تؤكد الأخبار المتداولة عن إنشاءها مجمع للأسمدة الفوسفاتية

01:17 م الخميس 11 سبتمبر 2025

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:


قالت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، إنها تنوى القيام بدراسة إنشاء مجمع لإستخراج وتركيز خام الفوسفات منخفض الجودة؛ بحسب ما أفصحت به للبورصة اليوم.


وجاء ذلك ردًا على الأخبار المتداولة أمس، تحت عنوان "فيركيم مصر" تدرس إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية باستثمارات 500 مليون دولار.


وأضافت الشركة، أن هذا الخبر المتداول أمس ليس خبرًا جديد حيث الشركة قامت بالفعل بالإفصاح عن نياتها لإنشاء هذا المجمع بتاريخ 18 أغسطس 2025.


وتأسست شركة "فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات عام 2001، بدأ تداولها في البورصة منذ 2010.




لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة فيركيم مصر فيركيم مصر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات مجمع للأسمدة الفوسفاتية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل