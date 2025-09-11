"فيركيم مصر" تؤكد الأخبار المتداولة عن إنشاءها مجمع للأسمدة الفوسفاتية

كتبت- أمنية عاصم:



قالت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، إنها تنوى القيام بدراسة إنشاء مجمع لإستخراج وتركيز خام الفوسفات منخفض الجودة؛ بحسب ما أفصحت به للبورصة اليوم.



وجاء ذلك ردًا على الأخبار المتداولة أمس، تحت عنوان "فيركيم مصر" تدرس إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية باستثمارات 500 مليون دولار.



وأضافت الشركة، أن هذا الخبر المتداول أمس ليس خبرًا جديد حيث الشركة قامت بالفعل بالإفصاح عن نياتها لإنشاء هذا المجمع بتاريخ 18 أغسطس 2025.



وتأسست شركة "فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات عام 2001، بدأ تداولها في البورصة منذ 2010.







