كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والدقيق، والجبن الأبيض، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، الجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية”.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.03 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.33 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.19 جنيه، بتراجع جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.76 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.39 جنيه، بتراجع 58 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.48 جنيه، بزيادة قرشين

كيلو العدس المعبأ: 67.33 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.33 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.49 جنيه، بتراجع 1.97 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.01 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.27 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.38 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول السائب: 52.37 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 115.87 جنيه، بتراجع 9.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.55 جنيه، بزيادة 5.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.99 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 111.15 جنيه، بزيادة 4.77 جنيه.