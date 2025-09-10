إعلان

وزير البترول يرأس مؤتمر Gastech لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز

02:27 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

كريم بدوي وزير البترول

كتبت- دينا كرم:


ترأس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مائدة مستديرة بعنوان " تعظيم موارد مصر من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة"


ضمت جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز ، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط ورؤساء كبريات الشركات العالمية.



حيث أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال حزمة اجراءات متكاملة تشمل الحوافز الاستثمارية وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب بما يعزز الثقة.



وأسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات جديدة للاستكشاف وزيادة الانتاج وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، خاصة في البحر المتوسط ودلتا النيل.



وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال استثمار الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية.


وأوضح أن مصر لاستقبال غاز شرق المتوسط وإعادة تصديره للأسواق العالمية من خلال مجمعي إدكو ودمياط للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز التعاون الإقليمي في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز، وضمان أمن الطاقة .



كما أكد الوزير أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز من خلال تأمين الإمدادات لمختلف الصناعات والأنشطة ومنها صناعة البتروكيماويات باعتبارها قاطرة للنمو الصناعي وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة للاقتصاد المصري .


كريم بدوي موارد الغاز
