خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والفول والأسمنت والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:40 م 10/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

62 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والدقيق والزيت واللحوم بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع الأسمنت أسعار الخضروات والفاكهة

