ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

