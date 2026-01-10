كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4020 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5168 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214310 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4503 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.