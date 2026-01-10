إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

كتب : مصراوي

12:53 م 10/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4020 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5168 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214310 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4503 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
اقتصاد

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

انفجار خط مياه رئيسي يُغرق شوارع قرية أشليم في المنوفية (صور)
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
أخبار مصر

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل
أخبار مصر

موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الاتحاد الأوروبي.. بيان رئاسي يكشف التفاصيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار