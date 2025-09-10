إعلان

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لأغسطس بنحو 0.2%

10:06 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رتفاع معدل التضخم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى257.1 نقطة لشهر اغسطس 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 0.2% عن شهر يوليو 2025، بحسب بيان للإحصاء اليوم الأربعاء.

وأرجعت الإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.1%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.0%، مجموعة الأقمشة بنسبة 0.9%.

كما ارتفعت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.9%، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.5%، ومجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 0.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.0%.

وأشار الإحصاء، إلى انخفاض مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.7%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.0%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 0.3%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.4%.

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.5%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 9.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.8%، بحسب الإحصاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رتفاع معدل التضخم الشهري الرقم القياسي أسعار المستهلكين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق