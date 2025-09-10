الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لأغسطس بنحو 0.2%

كتبت- دينا خالد:

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى257.1 نقطة لشهر اغسطس 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 0.2% عن شهر يوليو 2025، بحسب بيان للإحصاء اليوم الأربعاء.

وأرجعت الإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.1%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.0%، مجموعة الأقمشة بنسبة 0.9%.

كما ارتفعت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.9%، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.5%، ومجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 0.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.0%.

وأشار الإحصاء، إلى انخفاض مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.7%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.0%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 0.3%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.4%.

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.5%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 9.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.8%، بحسب الإحصاء.