أسيوط لتكرير البترول ترفع إنتاج السولار إلى 760 ألف طن سنويًا

كتبت- دينا كرم:

قال محمود ناجي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، خلال استعراض أهم مؤشرات الأداء للعام المالي 2024/2025، إن المصفاة قامت بتكرير أكثر من 3.1 مليون طن من الخام لتعظيم إنتاجها من المنتجات البترولية عالية القيمة.

وأوضح أن إنتاج السولار ارتفع إلى 760 ألف طن سنوياً بزيادة 130 ألف طن، بما يغطي نصف احتياجات منطقة وسط وجنوب الصعيد، فيما يلبي إنتاج البنزين 80% من احتياجات السوق المحلي بالصعيد ، بالإضافة الى تلبية جانب كبير من احتياجات مطارات جنوب مصر من وقود الطائرات.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس، وقيادات قطاع البترول.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير وحدة إنتاج هذا النوع من الوقود والتي ساهمت في سرعة تلبية الطلب لبعض مطارات الحركة السياحية، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثانية لمضاعفة الإنتاج من 600 طن يوميا حاليا إلى 1200 طن للتوسع في تلبية احتياجات مطارات جنوب مصر، وانعكست هذه الجهود على النتائج حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 127% عن العام السابق .

كما استعرض رئيس الشركة مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية والتي تشمل تنفيذ مشروع جديد بطاقة 5 ملايين طن خام سنوياً ووحدة لإنتاج البوتاجاز والنافتا.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لترشيد الطاقة وخفض البصمة الكربونية من المتوقع أن تحقق وفراً بنحو 140 مليون جنيه، منها مشروعات للطاقة الشمسية ، وكذلك نجاح تجربة رفع نسبة استخدام الهيدروجين كوقود صديق للبيئة بدلا من المازوت في تشغيل الغلايات الجديدة بالربع الأخير من العام المالي المنتهي.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية ماتبذله شركة أسيوط لتكرير البترول من جهود تعد مثالاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في إطار أهداف المحور الثاني لإستراتيجية الوزارة، والذى يتعلق بصناعة التكرير والبنية التحتية بما يعظم القيمة الاقتصادية من خام البترول لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة للسوق المحلي .

وأشار الوزير إلى جهود الشركة في زيادة الإنتاج ودعم التنمية الاقتصادية بصعيد مصر، مضيفاً أن التكامل الذى تعمل به المصفاة مع المشروع الجديد لإنتاج السولار بالمحافظة ومع عدد من الشركات يساعد على تعظيم المردود الاقتصادي خاصة إمداد شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية بالمدخلات التي رفعت من طاقتها الإنتاجية .