سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5405 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5365 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4694 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4023 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37555 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.