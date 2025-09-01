كتبت- آية محمد:

يعد التليفون الأرضي عنصرًا أساسيًا لدى العديد من المستخدمين، سواء للاعتماد عليه في إجراء واستقبال المكالمات، أو كشرط لتشغيل خدمة الإنترنت المنزلي.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات "وي" مجموعة من الخيارات لسداد فاتورة التليفون الأرضي، بحيث يتمكن العملاء من اختيار النظام الأنسب لهم سواء كان شهريًا أو ربع سنويًأ أو سنويًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي:

النظام الشهري

يقوم المشترك بدفع قيمة الاشتراك كل شهر، ويتم إيقاف الخط الأرضي مؤقتًا إبتداءًا من اليوم التالي من تاريخ التجديد.

النظام الربع سنوي

يتم إصدار الفاتورة كل 3 أشهر، وتوفر الشركة فترة سماح مدتها 3 أيام بعد الموعد المحدد للسداد.

خلال هذه المدة، يتحول الخط لوضع استقبال المكالمات فقط، ثم يتم إيقافه مؤقتًا في حال عدم السداد بعد انتهاء المهلة.

النظام السنوي

يسدد المشترك قيمة الاشتراك مرة واحدة سنويًا، ويحصل على فترة سماح تصل إلى 7 أيام بعد موعد الدفع.

وخلال هذه الفترة، يتحول الخط لوضع استقبال المكالمات فقط، وبعدها يتم إيقافه مؤقتًا لحين السداد.

اقرأ أيضًا:

وسط خفض الفائدة.. هل يصل الذهب إلى مستوى قياسي؟ الشعبة تجيب

هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون

شعبة الأدوية: أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ما زالت مستمرة لهذه الأسباب