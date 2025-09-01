إعلان

بداية من اليوم.. صرف معاشات شهر سبتمبر بعد قرار التأمينات الاجتماعية

02:04 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر بعد قرار التأمينات الاجتماعي

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر بدءًا من اليوم الاثنين، وذلك بالزيادة الجديدة الشهر الثالث على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وكان جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

صرف معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمينات الاجتماعية
