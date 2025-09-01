بداية من اليوم.. صرف معاشات شهر سبتمبر بعد قرار التأمينات الاجتماعية

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر بدءًا من اليوم الاثنين، وذلك بالزيادة الجديدة الشهر الثالث على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وكان جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

اقرأ أيضًا:

بورصتا اليابان وكوريا تتصدران التراجعات في الأسواق الأسيوية

طرق قراءة ودفع فاتورة الغاز لشهر سبتمبر من المنزل

هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون