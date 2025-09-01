كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 1-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3146 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4045 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5394 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167753 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 269700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63 % إلى نحو 3469 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.