

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر استقر بحلول التعاملات المسائية الأحد 31-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5349 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4680 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4012 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3120 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2229 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 166360 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37440 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3447 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.