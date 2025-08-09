خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واستقرار الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 9-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت