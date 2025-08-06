كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمنازل "تاون جاس"عن تنفيذ أعمال صيانة في مول سايد ووك، بمحور بن زايد بالتجمع الأول، وذلك اليوم الأربعاء بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وقدمت الشركة تنويه للمواطنين من خلال موقعها الرسمي على فيسبوك، بعدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز خلال فترة الأعمال، موضحة أن ما قد يتم ملاحظته من روائح هو أمر طبيعي نتيجة لأعمال الصيانة.

وأكدت "تاون جاس" أن هذه الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تأمين العملاء وسلامة الشبكة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات عبر رقم طوارئ الشركة 129 من أي خط أرضي.

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