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لليوم الثالث .. المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا في مستهل الجلسة

10:46 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.31 % عند مستوى 35362 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27 %.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.58 % عند مستوى 35254 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
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