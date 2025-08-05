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في أول يوم تداول.. سهم "الوطنية للطباعة" يرتفع 8.24% في مستهل التعاملات الأولى

11:19 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

سجل سهم شركة "الوطنية للطباعة" ارتفاعًا بنحو 8.24% في الدقائق الأولي من بدء تداولها في مستهل تعاملات البورصة اليوم، ليسجل سعر السهم 23 جنيه – وقت كتابة التقرير- مقارنة بـ 21.25 سعر الفتح.

وكانت الشركة الوطنية للطباعة أعلنت عن طرح أسهمها للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 21,171,040 سهم تمثل نسبة 10% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة.

وتم بتغطية الاكتتاب العام لشركة "الوطنية للطباعة"، بنحو 23.60 مرة ، بإجمالي طلبات بلغت 249.84 مليون سهم، مقارنة بـ 10.58 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة، بنسبة تخصيص 4.23%.

وكانت الشريحة الثانية (الطرح الخاص) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و تم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران.

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