كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.60% عند مستوى 34914 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيا جديدًا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 حقق أمس بختام الجلسة مستوى قياسي جديد عند 34704 نقطة.

ويذكر أن المستوى القياسي المحقق أمس وهو 34704 نقطة يعد أول قمة تاريخية خلال الشهر الجاري مقارنة بـ 34683 نقطة القمة التاريخية السابقة التي تم تحقيقها الشهر الماضي