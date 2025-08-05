إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق رقمًا قياسيًا جديدا لتقترب من مستوى 35 ألف نقطة

10:53 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البورصة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.60% عند مستوى 34914 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيا جديدًا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 حقق أمس بختام الجلسة مستوى قياسي جديد عند 34704 نقطة.

ويذكر أن المستوى القياسي المحقق أمس وهو 34704 نقطة يعد أول قمة تاريخية خلال الشهر الجاري مقارنة بـ 34683 نقطة القمة التاريخية السابقة التي تم تحقيقها الشهر الماضي

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق